De Vrijmetselaar door de ogen van schrijfster Hotske Batteram

Molkwerum- In ‘Onderweg naar het Oosten – Kennismaken met vrijmetselarij’ deelt Hotske Batteram haar persoonlijke ervaringen met de vrijmetselarij. Door haar zoektocht op heldere wijze onder woorden te brengen en antwoorden te vinden op al haar vragen, heeft zij een werk gecreëerd dat licht zal schijnen op dit bijzondere onderwerp. Deze intrigerende roman zde lezer blijven fascineren tot de laatste bladzijde en wordt sinds vrijdag 21 juni uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Het leven is een reis vol ontmoetingen. En bijzondere ontmoetingen kleuren je pad. In “Onderweg naar het Oosten” ontmoet Lisanne een vrijmetselaar. Maar wat is dat? “De vrijmetselarij?” Het duizelt haar van de vragen. Wat zit er achter de geheimen van de vrijmetselarij? En ligt de oorsprong in een ver verleden, bij de bouw van de tempel van Salomo? De zoektocht valt haar zwaar, ze staat er dan ook helemaal alleen voor, of toch niet? Uiteindelijk blijkt dat iedereen die zoekt, ook daadwerkelijk vindt.

Hotske Batteram heeft al veel facetten van het schrijven ontdekt. Ze schreef jarenlang een wekelijkse column, heeft twee levensboeken geschreven en gaf kinderen schrijfles in creatief schrijven. Ze vindt het nu tijd voor een eigen boek. En als onderwerp kwam de vrijmetselarij op haar pad. Het onderwerp was er ineens! Wat volgde was een boeiende tijd van doelgericht onderzoeken en schrijven met veel passie. Het resultaat is verhaal over ontmoetingen. Een bijzonder kennismaken met vrijmetselarij.

Onderweg naar het Oosten (ISBN 9789463893800) telt 164 pagina’s en is te bestellen via boekscout en bol.com. Ook ligt het in de boekwinkels in Koudum, Workum, Bolsward, Sneek en Balk.

Foto: eigen foto van Hotske Batteram