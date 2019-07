Sneeker Dweildag populair: 40 kapellen!

Sneek- Het maximum aantal deelnemende kapellen tijdens de vorige edities van de Sneeker Dweildag was 32, en kon men zich inschrijven tot 1 september van dat jaar.

Op dit moment zit de organisatie al op 39 aanmeldingen, en is er besloten om het festival met een extra podium uit te breiden. Er is nu plaats voor 40 kapellen. Dit betekent dat er meer dan 750 muzikanten zich zullen manifesteren op 5 oktober.

In korte tijd is de Sneeker Dweildag gegroeid tot één van de belangrijkste en grootste dweildagen van ons land. De dweilkapellen, die uit het hele land komen, doen mee in ‘de Wedstrijdklasse’, of ‘de Leutklasse’.

Foto Jan Douwe Gorter