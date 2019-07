Kunstbende Friesland op tournee door de provincie

Sneek- Kunstbende Friesland wordt met ingang van volgend seizoen een rondreizend evenement. De afgelopen vijf edities van de Friese voorronde van de landelijke talentenwedstrijd werden georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek. Vanaf 2020 vindt Kunstbende Friesland elke twee jaar op een andere plek plaats. In 2020 en 2021 is De Lawei in Drachten gastheer.



Hoewel een datum voor de Friese voorronde in 2020 nog bekend gemaakt moet worden, zijn de inschrijvingen reeds geopend. In september starten scholen weer met een lesbrief van Kunstbende Friesland. Vanaf dat moment worden er ook workshops en maakateliers aangeboden aan jongeren uit de provincie die bezig zijn met het creëren van kunst.

Kunstbende

Kunstbende is een landelijke, jaarlijkse wedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud om de creativiteit te stimuleren en talent te ontwikkelen. Er zijn acht categorieën: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Bekende oud-winnaars sinds 1991 zijn onder anderen: Trijntje Oosterhuis, Douwe Bob, Claudia de Breij, Martin Garrix, Stefano Keizers en Abdelkader Benali. Volgend jaar wordt voor de dertigste keer de Friese voorronde gehouden. Het evenement werd sinds 2015 georganiseerd door projectbureau Akte2 (onderdeel Cultuur Kwartier Sneek) en Keunstwurk. Bij Cultuur Kwartier Sneek gingen de jongeren op de podia van Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk en Theater Sneek de strijd met elkaar aan.

Friese prijswinnaars bij landelijke finale

Zaterdag 29 juni was de landelijke finale van Kunstbende 2019/2020: het Kunstbende Young Creators Festival. De acht Friese winnaars namen het in de Westergasfabriek op tegen finalisten uit twaalf andere regio’s. Berit Renting (15) uit Sleen tweede bij Fashion, Iris Dicke (13) uit Leeuwarden eindigde als derde bij Taal. Renting woont in Drenthe, maar omdat er bij de Drentse voorronde geen Fashion-tegenstanders waren deed ze mee in Friesland. De andere Friese finalisten waren: Floor Kooistra (Expo, Heerenveen), Janna Stieglis (Film, Ried), Escape (Dans, Leeuwarden), De Flora (Theater, Leeuwarden), GSTRN (Muziek, Engwierum) en Next Beat (DJ, Hindeloopen). Michael Fortera uit Wyns werd in 2018 eerste bij DJ. Hij won zo optredens op Lowlands en Mysteryland. Fortera was zaterdag DJ-jurylid.



Projectleider Manon Talman stopt

Na veertien jaar betrokken te zijn geweest, heeft projectleider Manon Talman zaterdag afscheid genomen van Kunstbende Friesland. Haar werkzaamheden binnen Cultuur Kwartier Sneek zijn onlangs uitgebreid. Volgens Talman is het bovendien tijd om het stokje over te dragen aan nieuw organisatorisch talent. “Het afgelopen seizoen was magisch voor Kunstbende Friesland”, zegt ze. “Alles viel samen. We hadden meer acts dan ooit en hebben twee prijzen gewonnen bij de landelijke finale. Ik sluit mijn Kunstbende-avontuur dan ook met een gevoel van trots af. Ik wens De Lawei veel succes in 2020 en 2021. Ik hoop dat Kunstbende Friesland nog lang de plek blijft voor creatieve Friese jongeren. Laagdrempelig, bereikbaar en aansluitend.”