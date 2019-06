Frouk Oostra: Geweten van Theater Sneek neemt afscheid

Sneek- Frouk Oostra mag dan vanmiddag afscheid genomen hebben van haar Theater Sneek, toch zal ze het nieuwe seizoen regelmatig in de Sneker schouwburg aanwezig zijn. Oostra is namelijk eregast van Theater Sneek voor het seizoen 2019-2020 en er zal dan voor de 140 voorstellingen voor haar een stoel gereserveerd worden! Het was een van de vele cadeaus die de sympathieke gastFrouk ten deel vielen tijdens het afscheid in de foyer van Theater Sneek.

‘Oprecht en eerlijk. Liefde voor Theater Sneek. Haar eigen lijn trekkend op een sympathieke integer manier”, dat kenmerkte Frouk Oostra volgens Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultureel Kwartier Sneek. Grootste compliment was toch wel dat Frouk als ‘het geweten van Theater Sneek’ werd bestempeld door haar opvolgster Manon Talman. Samen met Hans de Lang volgt zij Oostra op als eindverantwoordelijke van het bedrijfsbureau van Cultuur Sneek.

In haar afscheidsspeech memoreerde Oostra tal van hoogtepunten uit de nog korte geschiedenis van het Cultureel Kwartier Sneek. Na Ben van der Knaap en Lieuwe Toren is zij de derde leidinggevende die binnen een jaar afscheid neemt: “Het was geluk om hier te mogen werken!”

Gitarist Herman Woltman en zangeres/trompettiste Ella de Jong sloten de informele bijeenkomst af met een liefdeslied vol amor voor Frouk.

Henk van der Veer

Foto’s Henk van der Veer