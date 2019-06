Oost west, Oudega best tijdens Open dag

Zaterdag 6 juli hebben de bewoners Oudega SWF massaal “Open Huis” tijdens de Aldegeaster Iepen Dei. Hoogtepunt van de dag is het eerste iepenloftspul van het dorp, “It Alde Giet” dat zaterdagavond en zondagmiddag (extra voorstelling) wordt uitgevoerd en waar eigenlijk

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van wonen op het platteland. Want, zo suggereren de Oudegaasters, wonen aan het water in een dorp met een actief verenigingsleven, een mooie nieuwe school met veel kinderen, een eigen doarpshús, een unieke doarpswinkel, de mooie kerken, de fiets- en wandelpaden, prima restaurants, rust in de winter, reuring in de zomer, genoeg banen in de nabije omgeving én bouwgrond. Wie wil dat nou niet?

En omdat er in ieder huis gemiddeld steeds minder mensen wonen én Oudega voor de instandhouding van de voorzieningen als school, doarpshús en doarpswinkel wel grotendeels afhankelijk zijn van bewoners verwelkomen de dorpelingen de nieuwe bewoners graag en goed tijdens de Aldegeaster Iepen Dei!

In het ochtendprogramma is er vanaf 9.00 tot 11.30 uur daarom een “Open Huizen”-route. Bezoekers kunnen overal waar een bord in de tuin staat naar binnen mogen lopen voor een kopje koffie én een sterk verhaal of een mini-expositie of een huiskamerconcertje. Makelaars zorgen voor de logistiek op deze ochtend.

Om 11.30 uur verzamelen recreanten en (oud) dorpsgenoten bij de doarpshaven waar de Hofkesjongers en de jongste kinderen van Klaver Fjouwer al zingend de traditionele Brekmeermin binnenhalen om vervolgens gezamenlijk in de voormalige pastorietuin aan te sluiten voor een overheerlijk gratis Brekmiel. Na het Brekmiel is het om 14.00 uur voor de oudere jeugd (vanaf de basisschool) en sportieve strijdlustige volwassenen tijd voor de Bouw en Sjouw Race, een geweldig klus-spektakel waarbij je in teamverband startend vanuit een bouwkeet dwars door het dorp in zo’n snel mogelijke tijd allemaal klus-opdrachten uitvoert. De jongere kinderen maken onder begeleiding van ervaren bouwvakkers hun eigen Aldegeaster húske, wat na afloop een mooi plaatsje krijgt in het dorp. Om 17.00 uur sluiten we dit deel af met een “house-party’ in de tent voor de kids en voor de volwassenen, bouwers of geen bouwers, is het na het klussen vast goed borrelen bij de “koelboxmeeting” op het terrein.

Voor de senioren organiseren we deze middag een heuse sterrentoer in een bus langs woningen van de ‘sterren’ van Oudega. U kent vast de sterrensafari in Beverly Hills en het Gooi. Twee reisleiders die ALLES weten van de Oudegaaster, Idzegaaster en Sanfurder sterren vertellen u deze middag ALLE roddels en tonen u de meest bijzondere woningen én hun bewoners.

En dan maken we ons ’s avonds natuurlijk op voor het Iepenloftspul It Alde Giet. Speciaal voor Oudega is er een mooi toneelstuk voor locatietheater geschreven door Folkert Sijbrandy (o.a. bekend voor Elk Sines op De Kliuw). Maar er is niet alleen toneel, er is in dit iepenljoftspul ook veel muziek door een projectkoor en projectorkest onder leiding van Jeanette Valkema. Eendracht Maakt Macht doet mee en daarnaast ook kinderen, van basisschool tot keetjeugd. Romke Gabe Draaijer, toneeldocent en bekend van o.a. het berne-iepenloftspul, Tryater en SULT is de eindregisseur en Nieske Hoekstra doet samen met hem de plaatselijke regie. Het wordt een geweldig mooi spektakel en de animo voor kaarten is groot, de eerste voorstelling op zaterdag avond 6 juli was binnen 2 dagen uitverkocht, om die reden is er een extra matinee-voorstelling georganiseerd op zondag 7 juli 14.00 uur.

Alle activiteiten tijdens de Aldegeaster Iepen Dei zijn gratis toegankelijk met uitzondering van het iepenloftspul. Voor het iepenloftspul zijn nog kaarten verkrijgbaar voor de extra voorstelling op zondag 7 juli (zaterdagavond uitverkocht), deze zijn verkrijgbaar à 10,– in de doarpswinkel.

Organisator is de Recreatiestichting in samenwerking met Feriening Doarpsbelang met als doel Oudega tweejaarlijks als bruisend recreatiedorp op de kaart te zetten.