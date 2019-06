It Flinkeboskje organiseert zonnige streekmarkt op 7 juli

HEMELUM – Hoogseizoen op de Flinkefarm. Er wordt volop geoogst van het land, de bijenkasten zijn al voor de tweede maal geleegd en we hebben allemaal de zomer in de bol. We genieten aan lange picknick tafels van heerlijke koffie, thee, taartjes en veel meer, omringd door het landelijke uitzicht richting meer en Gaasterlandse bossen.

Wandeling door de Fûgelhoeke met Piter van it Fryske Gea

De Flinkefarm ligt langs de Slaperdijk, gebouwd begin 18e eeuw door ruim 2000 militairen. De dijk moest de Zuiderzee tegen houden, mochten de dijken tussen Stavoren en Workum het begeven. Wil je ook eens een kijkje nemen achter de dijk, sluit dan aan bij de wandeling op zondag 7 juli gegeven door Piter Dijkstra van It Fryske Gea. Hij neemt je mee in een prachtige rondwandeling door de Fûgelhoeke (normaal afgesloten voor publiek). Verzamelen om 13:30 op de streekmarkt. Vergeet niet stevige schoenen aan te trekken, want je loopt buiten de gebaande paden!

Vegetarische aanschuiflunch

Ruth Tervoort van de Dorpswinkel verzorgt deze maand de aanschuiflunch. Ze is een specialist in het bereiden van de lekkerste vegetarische gerechten en zal deze zondag menigeen inspireren. Mee lunchen? De lunch wordt geserveerd buiten aan een lange tafel in het weiland of in de kas. De kosten voor deze driegangen lunch bedragen € 25. Wil je deze lunch niet missen? Mail dan snel naar info@itfllinkeboskje.nl, want de plaatsen zijn beperkt!

Vast recept

Uiteraard is de rest van de streekmarkt volgens vertrouwd recept: gezellige sfeer en lekker eten en drinken. Op het boerenerf lekker shoppen maakt van gewoon boodschappen doen een beleving. Je hoort en proeft er het verhaal achter product èn producent, geniet van live muziek, foodtrucks, workshops voor de kids en dat alles in de mooie Gaasterlandse omgeving.

Kom langs en laat je verrassen door het beste dat Friesland te bieden heeft. Een feest als je van lekker eten en gezelligheid houdt.

Kijk op www.itflinkeboskje.nl voor meer informatie.

Foto door Maarten van der Wal