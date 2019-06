Open dag De Jonge Vissers Onder Zeil 21 juli 2019          

Stavoren-De Stichting De Staverse jol is opgericht met een dubbele doelstelling: aan de ene kant het behoud van originele Staverse jollen en aan de andere kant het stimuleren van jeugd om met deze schepen te leren zeilen en te vissen. De Jonge Vissers Onder Zeil is een enthousiaste groep jongeren die hart hebben voor het oude ambacht van visser. Onderdeel van Stichting de Staverse Jol.

Om bekendheid te geven aan de activiteiten van de Jonge Vissers organiseren we op 21 juli 2019 een Open dag. Deze zal gehouden worden op het terrein van scheepstimmerwerf “De Hoop”, Séburch 7 8711EE Workum.

De open dag start om 14.00 uur en zal tot 17.00 uur duren. Gedurende de dag zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: paling roken, een demonstratie vis fileren, een wedstrijd fok hijsen, vis bakken en er kan meegevaren worden in een jol voor een korte vaartocht.

Daarnaast zal de uitslag bekend worden gemaakt van het T-shirt ontwerp wedstrijd die op de scholen gehouden is.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op 21 juli 2019 een bezoek te brengen aan de open dag van De Jonge Vissers Onder Zeil.

Tattoo T-shirt Teken Wedstrijd De Jonge Vissers Onder Zeil

Voor de OPEN DAG van De Jonge Vissers Onder Zeil organiseren we een Tattoo T-shirt Teken Wedstrijd. We hebben hieronder een kaal basisontwerp van een Staverse Jol. Het is de bedoeling dat jij het in tattoo-stijl gaat tekenen en kleuren. Duidelijke lijnen zijn daarbij belangrijk. We dagen je uit om er ook dingen aan toe te voegen zoals bijvoorbeeld zeilen, vissen, netten, vissermannen-/ vrouwen, of wie weet een zeemeerminmonster. Je kunt er voor kiezen de omgeving van Workum of Hindeloopen in de tekening te verwerken. Wees creatief! Dit tekenblad is uitgedeeld op de basisscholen in Workum en Hindeloopen. Maar het is ook te downloaden vanaf de website: www.staversejol.com

Tijdens de OPEN DAG op zondag 21 juli 2019 op het terrein van scheepstimmerwerf “De Hoop”, Séburch 7 8711EE Workum wordt de uitslag bekend gemaakt.

Op facebook.com/dejongevissersonderzeil is ook alle informatie over de OPEN DAG te vinden.

1e prijs: een afdruk in kleur van je Tattoo Tekening op een T-shirt.

2e prijs: een toegangsbewijs voor het Natuurmuseum Frysân incl. OnderWaterSafari in Leeuwarden.

3e prijs: een handige kompassleutelhanger.

En voor iedereen een gratis drankje tijdens de OPEN DAG!