Veelzijdig muziekoptreden van Spiker op het Centrium in Koudum

Koudum – Op de evenementenlocatie Centrium in hartje Koudum treedt op zondag 30 juni vanaf 15:30 uur de band Spiker op. De vijf koppige band Spike speelt een mix van muziekstijlen zoals soul, pop, rock en blues waarbij het accent ligt op de jaren ‘60 en ‘70.

Binnen een straal van tien kilometer hebben de vijf muzikanten uit verschillende muzikale windrichtingen elkaar gevonden in deze band. De leden, een Staverse zangeres, drie Warnser gitaristen en een drummer uit Koudum, hebben in diverse bands gespeeld. Petra de Haan is de zangeres van de band. Johan Overzet en Kees Praamstra zingen en spelen gitaar, Willem Prins is de basgitarist en René Spijkerman is de drummer.

De toegang is gratis. Het adres van Centrium is op Frieslandplein, op de hoek Hoogstraat/Hoofdstraat.

Foto: René Spijkerman