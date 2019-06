Eerste weekend van juli feest in Workum

Workum – Op vrijdag 5 juli en zaterdag 6 juli is het twee dagen feest in Workum. Voor de negende keer op rij vieren we het Welkom in Workum. De werkgroep organiseert samen met verschillende partijen weer allerlei leuke culturele en sportieve activiteiten voor jong en oud.

Een aantal onderdelen zijn vertrouwd en komen ook dit jaar terug. Dat is o.a. het Klassiek concert in Nij Mariënacker met het Scherzando Trio, tevens de start van het weekend. Voor het Bandstra Blokker Beach festival wordt voor beide dagen weer zand gelegd op de Stêdspôle. Voor de jeugd is er de vrijdagmiddag een clinic en ’s avonds een beachvolleybal toernooi. Zaterdag is het Beachfestival van 8.30-16.00 uur. De Workumer Toren beklimmen is ook dit jaar weer mogelijk. Zaterdag van 13.00-17.00 uur kan men, onder begeleiding, bovenop de toren het prachtige uitzicht bekijken. Om iets voor het middaguur start de SUP Race van 5 km. Zwemvereniging Workum organiseert op zaterdagmiddag van 13.30-14.30 uur een zwemspektakel in de Stêdspôlehaven. Na het zwemmen zijn kinderen van harte welkom bij Op de Hoek van de Stal voor de Oeps en de Jeugdvogelwacht excursie. Het kaatsen en de Loop door Workum zijn naar de zaterdag verhuisd. Zaterdagmiddag wordt er van 16.00 uur gekaatst op het Noard voor Bar Sociëteit Noardeinde. Van 19.00-20.00 uur is de Loop door Workum. De route is anders dan voorgaande jaren, maar blijft zowel voor kinderen als volwassenen. Voor de jeugd een route van 500 meter en 1 km en voor volwassenen 6,4 km. Tussen de jeugdloop en de 4 mijl is er nog de 100 m. straatklinkersprint.



Daarnaast zijn er ook een paar leuke nieuwe onderdelen op de zaterdag: Dikke bandenfietsrace voor jeugd, een roeiclinic van Roeiteam Brûzer en de 90’s Party in Bar Sociëteit Noardeinde. De jeugd kan met zijn of haar stoere fiets een echte wedstrijd racen! De start is op de Merk of iets verderop het Noard en het kleine rondje gaat langs de Stedspôle via het Sud terug naar de finish op de Merk. De start is om 17.30 en de inschrijving is van 16.45 t/m 17.15 op de Merk. Heb je altijd al eens willen sloeproeien? Dan is dit je kans! Roeiteam Brûzer organiseert van 14.3016.00 uur een roeiclinic in de Stêdspôlehaven. De 90’s party op de zaterdagavond is de feestelijke afsluiting van het Welkom in Workum.

Veel onderdelen zijn gratis en geldt inschrijven ter plaatse.

Het programma is te vinden op www.workum.nl/welkom