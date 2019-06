Tresoar zoekt ‘kadokunst’ van Ids Willemsma voor pop-up museum

Leeuwarden- ​Kunstenaar Ids Willemsma maakte tijdens zijn loopbaan honderden kleine kunstwerkjes die hij weggaf aan vrienden, familie en bekenden. Tresoar is nu op zoek naar deze ‘kadokunstwerken’ om tentoon te stellen in een ‘pop-up museum’ in Obe op 24 augustus.

Ids Willemsma is vooral bekend van zijn beeldbepalende kunstwerken in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het beroemde ‘tempeltsje op ‘e dyk’, of het beeld dat hij maakte als eerbetoon aan atlete Foekje Dillema. Maar de veelzijdige kunstenaar maakte tijdens zijn loopbaan ook honderden kleinere kunstwerkjes die hij cadeau gaf aan bekenden, bijvoorbeeld bij een jubileum, een verjaardag, of zomaar. Wat te denken van een houten ‘kromkommerplank’ die cadeau is gegeven aan iemand die voor het eerst op kamers ging of een tekening ter ere van een verjaardag? Tresoar is op zoek naar deze kunst.

Mensen die een kunstwerk(je) van Ids hebben gekregen en dat willen laten zien in het pop-up museum kunnen een mailtje sturen naar info@tresoar.nl met een kleine beschrijving en een foto. Tresoar maakt dan graag een afspraak met hen.

Op 24 augustus worden deze kunstwerken tentoongesteld in Obe. Ids Willemsma treedt zelf ‘s middag s van 15.00–16.00 op met de dichters Grytsje Schaaf, Anne Feddema en Elske Kampen.

Het pop-up museum is onderdeel van de programmering rondom de tentoonstelling ‘IDS! Sjen sjoch sjoen’ in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal.