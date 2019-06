Midsimmerjûn 2019 yn Blauhûs

Blauhûs-Programma Midsimmerjûn 2019 Freed 21 juny 2019, ynrin 20.30 oere

Lokaasje: Klokhusdyk 7, 8612 JJ, Idzegea

Optredens:

Maarten Inghels, Flaamske poëzije, Tjitske Jansen, Nederlânske poëzije, Willem Schoorstra, Fryske poëzije, ôfwiksele troch muzyk fan Duo Panville

Maarten Inghels

Met zijn laatste boek Contact (De Bezige Bij, 2018) verbindt Maarten Inghels (1988) poëzie, beeld en performance. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’), als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer wij zomer zaaien in elkaar’). In de zomer van 2016 maakte Inghels een voettocht langs de Schelde van bron tot monding om de stroom te controleren op onregelmatigheden en oneffenheden. Van 2016 tot 2018 was hij de officiële Stadsdichter van Antwerpen.

Inghels was de oprichter van ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun

leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven.

Over Contact: “Poëzie als bindmiddel voor wie durft.” ***** – Dagblad van het Noorden & Leeuwarder Courant

“Prachtig uitgegeven poëtisch werk.” ***** – Cutting Edge

“Ik las het tijdens een lange treinreis in één ruk uit en werd tegen het einde bevangen door iets wat mij als doorgewinterd poëzielezer vrijwel nooit overkomt: onversneden ontroering. Hoe krijgt die jongen dat voor elkaar? Het antwoord ligt besloten in de titel van de bundel: Inghels maakt contact, maar dan zonder concessies te doen aan de gelaagdheid van zijn teksten.”- Piet Gerbrandy voor Knack/De Reactor

“Het idee van een gezamenlijk gedragen vorm van literatuur wordt daardoor nog sterker, nog concreter.” – Bert Van Raemdonck op RektoVerso.be over Honger

Tjitske Jansen

Tjitske Jansen (1971) studeerde in 1996 af aan ArtEZ, de academie voor Theater in Arnhem. Ze is freelance schrijfster, publiceerde drie bundels waarin ze poëzie, proza en theater combineert. Het moest maar eens gaan sneeuwen (2003), Koerikoeloem (2007) waarmee ze de Anna Bijns Prijs won en Voor altijd voor het laatst (2015). Tussen 2002 en 2004 schreef ze theaterteksten voor Jet, Job & Jürgen deel 1, 2, 3 en 4 van theateratelier Het Wilde Oog. In 2011 kreeg Jansen, voor een periode van 5 jaar, een etage toegewezen in het Witsenhuis. Het Witsenhuis is vernoemd naar schilder Willem Witsen en wordt sinds 1943 deels bewoond door letterkundigen. Momenteel woont ze in Amersfoort. Ze heeft een wekelijkse column in het AD Amersfoort, bezoekt veel middelbare scholen voor het geven van poëzieles, en is haar volgende boek aan het schrijven: ‘Iedereen moet ergens zijn.’

Willem Schoorstra

Willem Schoorstra (1959) is skriuwer en komt fan Ternaard. Hy debutearre yn 2001 mei de gedichtebondel Ynwijing. Dêrnei kaam de ferhalebondel Berjochten út Babel, en de romans Swarte Ingels, De ôfrekken, Rêdbâd, Pier–de profesij fan bline Simen en yn 2017 De nacht fan Mare, dat mei de Rink van der Velde priis bekroand waard. De romans Swarte Ingels, Pier en Rêdbâd ferskynden ek yn it Nederlânsk. Yn 2019 ferskynde Rosmos, it Kadoboek foar de Boekewike. Yn it ramt dêrfan folge in tour mei muzikant Jack Bottleneck. Ein dit jier wurdt de publikaasje fan de Poëtyske Edda ferwachte, in oersetting fan it ferneamde boek út it Yslânsk wei.

Neist it skriuwen fan romans hâldt Schoorstra him ek dwaande mei senario’s, kollums foar Omrop Fryslân, essays en ferskillende literêre projekten.

Duo Panville

Duo Panville speelt een aanstekelijke mix van klezmer, gipsy swing, balkan repertoire en Franse musette op viool en accordeon.

Oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam, maar violist Vincent woont sinds enkele jaren in Gaasterland.

