Tentoonstelling: ‘Onderweg, de reis van het linnen’

Leeuwarden- Van 29 juni t/m 9 augustus is in de expositieruimte van Tresoar de tentoonstelling ‘Onderweg’ te zien, met kunstwerken op historische linnen doeken. Vanuit Noord-Duitsland vertrokken in de 18e, 19e en 20e eeuw zogenaamde Hollandgangers naar Noord-Nederland. Deze ‘hannekemaaiers’ werkten in de zomer als seizoenarbeiders in de landbouw. Ze hadden als handelswaar rollen textiel bij zich, vandaar dat ze in het Fries ‘lapkepoepen’ werden genoemd. In 2012 kocht Hennie Dijk-Stel een oude rol linnen in het Stadtmuseum in Quakenbrück. De rol stof werd in stukken geknipt en uitgedeeld aan kunstenaars die wonen langs de route die de Hollandgangers ooit liepen.

De opdracht aan deze kunstenaars was: bewerk de lap op je eigen manier. Laat je inspireren door verhalen over Hollandgangers, over duurzaam linnen of de economische vluchtelingen in onze eeuw. Geef – zoals in de vorige eeuwen gebruikelijk was – het verhaal door, zonder sociale media, maar van hand tot hand en van mond tot mond. Bekijk wat deze kunstwerken teweeg brengen. Ervaar de reis van het linnen. Het resultaat: eenentwintig totaal uiteenlopende kunstwerken. Ze zijn te zien in de expositieruimte van Tresoar van 29 juni t/m 9 augustus. Bij de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd.

6 juli, 11.00-15.00 uur: Mobiele zeefdrukkerij (laat zelf een stof bedrukken)

18 juli, 12.30 uur: Lunchlezing Gerhild van Rooy: ‘Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg.’

1 augustus, 12.30 uur: Lunchlezing Klaas Oosterbaan: ‘Het verhaal van het vlas’

Op de website van Tresoar is meer informatie te vinden. De tentoonstelling is open van maandag t/m zondag van 11:00-17:00 uur. De toegang is gratis.

De exposerende kunstenaars zijn: Gerhild van Rooij, Nynke Runia, Rieneke Gollnau – van Kalker, Agnes Hakkenberg van Gaasbeek, Hannah Elisabeth Walstra, Petra van Kalker, Elbrich Wind – Wartena, Elke Schmitz, Geke Beenen-de Bos, Pim W.J. Sissing, Jet Rotmans, Geertje van der Zijpp, Sebastiaan Haykens, Johanna Lups, Irma Frijlink, Oksana Heitmann, Beate Kliche, Maria Stratmann, Rainer Englisch, Hennie Dijk – Stel en Dagmar Schwager