Suikerzakjes van Nederlandse stations in Modelspoormuseum Sneek

Sneek-Er zijn van die schenkingen waar ze zelfs in Sneek van opkijken. Zo kreeg het Modelspoormuseum een grote collectie suikerzakjes van Nederlandse stations. Van dienstkoffie voor de prijs van 12 cent, maar ook “suiker” uit Hengelo, Almelo, Amsterdam, Vlissingen en Kampen. De ingelijste suikerzakjes hangen nu in het museum zodat iedereen ze kan bewonderen. Een mooie authentieke verzameling.

De heer N. van der Goot uit Ruigahuizen schonk de verzameling aan ons museum.

Van dinsdag t/m vrijdag en zondag is het museum geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Suikerzakjes van Nederlandse stations aangeboden aan het museum. Op de foto links J W van Beek (museum manager) en rechts N van der Goot uit Ruigahuizen. | Foto: Janna Blom.