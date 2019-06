Straatfestival Bolstjurrich pakt uit voor jubileumeditie

Bolsward-Meer acts dan ooit, een verhoogd budget en een aantal bijzondere optredens: de organisatie van Bolstjurrich pakt uit voor de jubileumeditie. Het Bolswarder straatfestival wordt voor de 25e keer gehouden op de zaterdagmiddag in het Heamielweekend. Dit jaar is dat op 29 juni.

De hoofdact van deze jaargang is de Steamroadsters, een gezelschap dat zich voortbeweegt op bijzondere stoommachines. Een metershoge eenwieler bijvoorbeeld, of een groot tandwiel waarin de bestuurder zelfs om zijn eigen as draait. Een attractie die mooi aansluit bij het thema van het festival: ‘In bjusterbaarlike wrâld’.

Naast het grote aanbod aan theateracts en toneelvoorstellingen -zo’n dertig in totaal- is er ruimte voor muzikaal talent. Zo krijgen bandjes van Kunstencentrum Atrium uit Sneek een podium, maar ook in de sfeervolle Broerekerk staat een bijzonder optreden gepland. Een zestigkoppig symfonieorkest brengt bekende filmmuziek ten gehore. De muzikale uitsmijter -tevens afsluiter van het festival- komt van de Utrechtse feestband Mooi Weer op Straat.

Bolstjurrich is een middag vertier waar zeker ook rekening wordt gehouden met de jonge bezoekers. Zo is er bijvoorbeeld een kindercircus en zijn er workshops voor de jeugd.

Het complete programma is te lezen op www.bolsjurrich.nl.

Straatfestival Bolstjurrich is 25 jaar geleden voortgevloeid uit het Heamiel, het vierdaagse feest dat traditiegetrouw in de laatste week van juni wordt georganiseerd in Bolsward. Inmiddels is Bolstjurrich al een kwart eeuw een zelfstandige stichting.

Locatie: binnenstad Bolsward

Datum: zaterdag 30 juni 2018

Tijdstip: 13:00 – 18:00 uur

Toegang: gratis