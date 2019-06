Sneek- Donderdagavond 20 juni presenteren 5 bands van Kunstencentrum Atrium zich tijdens de inmiddels bekende Atrium On Tour. Atrium On Tour reist sinds afgelopen jaar door Sneek om de bands die het Atrium rijk is te presenteren. Ook tijdens deze terrasavond kunt u weer genieten van veel jong talent. De line-up bestaat uit

Gemengde Gevoelens

The Changes

MaLoveLie

Talking Notes

Black-Out

De eerste band trapt af donderdagavond om 20:00 en tot 23:00 af

Foto archief GS