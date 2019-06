‘Tjerkwerd’ enthousiast over Kunstwerk Elfstedentocht

Tjerkwerd-Afgelopen vrijdagavond presenteerde de kunstenaar prof. Pieter Jan Stallen in Tjerkwerd in het Waltahûs zijn kunstwerk Fyftjin en Fierder aan de dorpelingen. Het ontwerp van het kunstwerk werd door de ‘Mienskip’ van Tjerkwerd enthousiast ontvangen. Stallen gaat de dorpelingen ook bij de uitvoering van het kunstwerk betrekken. Ze mogen model staan voor de silhouetten van de toeschouwers bij de tochten van de vorige eeuw. “Leuk toch als je straks kunt zeggen ‘kijk, die daar, dat ben ik !’ , dan gaat het wel écht bij Tjerkwerd horen”, aldus Stallen.

Boven Tjerkwerd, zo halverwege de route, ligt volgens de kunstenaar de mooiste locatie voor de 15 silhouetten waarmee hij het trotse verleden van de 15 tochten wil verbeelden: aan de weidse noordkant van het dorp 14 toeschouwers die een eenzame schaatser aanmoedigen die begint aan ‘de hel van het Noorden’. Sommigen als fotograaf uit die tijd. Het enthousiasme van de bewoners van Tjerkwerd werd nog groter toen Stallen liet weten dat juist dié eenzame schaatser het kunstwerk ook wel eens zou kunnen komen onthullen: W.A. van Buren, want het silhouet voor ‘86 is het silhouet van onze toen 18-jarige Koning.

Een stuk verderop bij de brug in het dorp komt het silhouet te staan van een vader met kind op zijn schouders. Allebei hoopvol in de verte kijkend. Met dat beeld koppelt de kunstenaar het trotse verleden aan de toekomst van de Elfstedentocht: Fyftjin en Fierder!

De eerstvolgende tocht wordt dan mogelijk ‘Fierder’ gesymboliseerd door een silhouet met ‘selfie’!

Het kunstwerk zou, net als de tegeltjesbrug bij Giekerk, een icoon in de route kunnen worden! De Werkgroep Cultuur Tjerkwerd wil nu graag eerst, samen met de kunstenaar, gaan praten met de gemeente hoe Fyftjin en Fierder in alle plannen voor 2020 kan passen. Want 2020 is het 111e jaar na de 1e Elfstedentocht. En dan: Giet ‘t Oan’!

Het kunstwerk zal door crowdfunding (voorjaar 2020) worden betaald, uitgebreid met één of twee stakeholders, top-bedrijven in de gemeente. “Dat gaat zeker lukken. Iedereen wil dat de Elfstedentocht toekomst heeft”, zegt Stallen.

Hij gaat nu zelf eerst verder ontwerpen en werken aan de nodige vergunningen van Gemeente, Waterschap en Provincie. En uiteraard aan de opening door Willem Alexander. “Er zit nu vast nog wel een gaatje in zijn agenda voor november volgend jaar. Het wordt gewoon een feest!”. En daar kon hij best wel eens gelijk in krijgen.