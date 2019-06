Het 31ste Internationaal Folkloristisch dansfestival is er klaar voor

Bolsward- Van 26 t-m 29 juni vindt in Bolsward het Internationaal Folkloristisch dansfestival plaats, tijdens de Heamieldagen. Het 31ste opeenvolgende alweer en hoogstwaarschijnlijk het allerlaatste.

Het dansfestival is een op zichzelf staande stichting die zijn eigen broek op moet houden, de enige binding met het Heamiel is dat het tijdens deze dagen gehouden wordt een mooie win win was het altijd. Het bestuur betreurt het dat het niet door kan gaan aangezien het lastig is opvolgers te vinden voor het bestuur alsmede het aantal gastgezinnen wat gestaag minder wordt. Voor het organiseren komt namelijk veel kijken, allereerst het uitnodigen en uitzoeken van de verschillende dansgroepen vanuit Europa en verder, het onderbrengen van de gasten bij gastgezinnen, groepen die in de scholen slapen verzorgen van eten en drinken enzovoort.

Volgens het bestuur is een doorstart mogelijk+ enkele leden zijn bereid een nieuw bestuur goed op weg te helpen het zou toch zonde zijn als het enige dansfestival van Friesland verloren zou gaan.

Voor dit jaar is het bestuur er in geslaagd diverse groepen naar Bolsward te krijgen, Indonesie, Peru, Litouwen, Polen en Slowakije.

Het beloofd weer een groot spektakel te gaan worden, dus kom naar Bolsward en laat je verrassen door de diverse culturen en de verschillende folklore van de diverse landen.