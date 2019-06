De WijnSpijs Wandeling komt naar Sneek toe op zondag 30 juni!

Sneek- Hey Wijn & Foodliefhebbers! Op zondag 30 juni a.s. van 12:00 – 17:00 uur is er een WijnSpijswandeling in Sneek. Tijdens deze zomermiddag kun je lekker genieten van 6 heerlijke gerechten met bijpassende wijnen. Zo leer je de leukste restaurants in Sneek kennen! De volgende restaurants doen mee:

— Restaurants —

💥 Aan de Gracht

Geniet gezellig aan de gracht met een kop koffie, een bierproeverij of een culinair diner met passende wijn!

💥 Brasserie De Koperen Kees

Laat je een avond lang volop verrassen, door een gezellige sfeer en heerlijk verfijnd eten!

💥 Restaurant Onder de Linden

Al meer dan 60 jaar kun je heerlijk lunchen of dineren in het hartje van Sneek bij dit gezellige familiebedrijf!

💥 Markt23

Doordat de keuken in het midden van het restaurant staat, kan iedereen mee genieten hoe de keuken met liefde en passie te werk gaat!

💥 Proeflokaal Sneek

Laat je zintuigen prikkelen in dit 150-jarige Gerechtshof en wordt verrast door de wereldse gerechten!

💥 De Walrus Sneek

Midden in het centrum kun je genieten van de lekkerste gerechten. Liever een borrel? Dat kan natuurlijk ook.

–Informatie–

– Tickets zijn 64 euro per persoon

– Is Sneek niks voor jou en wil je liever een wandeling lopen in een andere stad? Hier vind je onze gehele agenda 👇🏼https://www.wijnspijs.nl/culinaire-wandeling/