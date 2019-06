Tour de Mans orgelconcert op 25 juni a.s. in Sint Nicolaasga

Sint Nicolaasga- Op dinsdag 25 juni 2019 geeft de vermaarde organist Martin Mans in het kader van Tour de Mans een orgelconcert in de majestueuze Sint Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga. Het concert begint om 20.00 uur. Martin Mans zal een gevarieerd programma spelen van literatuur en improvisaties. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar à € 10 kinderen t/m 11 jr. € 5 Verdere info www.zingenenzo.com

Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De in 1965 op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige leeftijd al achter het orgelklavier, op 11-jarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant. Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Hij treedt ook op voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en dirigeert o.a. de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation, het mannenkoor De Gouwestem, Streekmannenkoor Noord-West Veluwe en projectmannenkoren in Noord-Nederland, Midden-Nederland en Zuidwest Nederland.