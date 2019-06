Workum- Sinds 2019 zijn 30 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar wekelijks in de Klameare te Workum druk bezig met jeugdtoneel. Er wordt les gegeven door Nienke Brinkhuis en Baukje Krikken- De Boer, deze Jeugdtoneelcursus is opgezet door Stichting Een Brug Slaan .

Stichting Een Brug Slaan was in 2018 actief met het varend theater-stuk Zout West onder regie van Pieter Stellingwerf van Sult. Om de “legacy” van KH’18 te waarborgen besloot St. Een brug Slaan iets te gaan organiseren voor de jeugd in Zuidwest Friesland. Welnu dat streven is gelukt! Er gaven zich 30 kinderen op uit deze omgeving. Het aantal van 30 was het maximum. Natuurlijk moest er ook een afsluiting volgen van deze cursus. Gelukkig wist Baukje Krikken een script te schrijven voor de kinderen.

De titel van de voorstelling is: “ GEHEIMEN FAN IT WETTER”.

Geheimen fan it wetter is een toneelstuk dat gaat over de broers Aike en Eie, een vuurtoren en lichtjes en nog veel meer. Een prachtig hedendaags stuk met een knipoog naar het verleden. Op 29 juni om 19.00 uur en 30 juni om 15.00 uur zullen de kinderen dit toneelstuk voor het voetlicht brengen in de Klameare te Workum.

Kaartjes á 5 euro zijn verkrijgbaar via: www.eenbrugslaan.nl

Mocht u belangstelling hebben deze voorstelling bij te wonen “Haast U” want de verkoop verloopt als een trein. Voor de jeugd is het belangrijk om te weten dat er na de zomervakantie wederom een cursus jeugdtoneel gaat plaats vinden in de Zuidwesthoek!

