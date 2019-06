Van hond tot Ronald McDonald: tiental Special Shapes naar 34e Friese Ballonfeesten

Joure- Het deelnemersveld van de 34e editie van de Friese Ballonfeesten is bekend. Net als ieder jaar komen er weer vele speciaal gevormde luchtballonnen (Special Shapes) naar Joure. Dit jaar zijn het er maar liefst tien. Van 17 tot en met 21 juli kunnen er onder andere ballonnen in de vorm van een emoji en een colafles gespot worden.

Van de tien Specials zijn er zes nog niet eerder in Joure geweest. Vanuit Engeland komen bijvoorbeeld Buster the buldog en Busby the queen’s guard. Deze leuke luchtballonnen zullen het ongetwijfeld goed doen bij jong en oud.

Engeland levert nog meer Special Shapes, want ook de emoji van piloot Lee Hooper komt daarvandaan. De ballon komt voor het eerst naar Nederland, maar zal de meeste mensen desondanks niet onbekend voorkomen, want zeg nou zelf: wie heeft er nog nooit een emoji gebruikt in zijn appjes of sms’jes?

Naast deze ballonnen zullen de piloten en passagiers van Specials als de colafles, Ronald McDonald, Vincent van Gogh en de grootste Special Shape van Europa, de superbike, Joure van bovenaf gaan bekijken.

Een heel speciale piloot is de 34-jarige Edgora McEwan uit Dubai. Zij is de eerste vrouwelijke piloot in de Verenigde Arabische Emiraten. McEwan behaalde eind 2018 haar brevet. McEwan hoopt binnenkort ook commerciële vaarten te mogen maken in haar eigen land. Nu hoopt ze op zoveel mogelijk plekken op de wereld in een ballon te varen, zo ook op de Friese Ballonfeesten.

Foto Douwe Bijlsma