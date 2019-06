Nieuw prentenboek Marianna van Tuinen: Het huis van Sijmen

Sneek- Marianna van Tuinen uit Ysbrechtum heeft een nieuw kleurrijk prentboek geschreven. Ook de illustraties, door middel van papiercollages, zijn van haar hand. Sijmen Slak is trots op het huis op zijn rug. Het heeft een bijzondere vorm. De binnenkant kan nog wat fraaier, vindt Sijmen, en daarom schakelt hij zijn dierenvrienden in. Dan gebeuren er andere dingen dan de vrolijke slak had gedacht.

Sijmen leert in het bos dat helpen soms problemen oplevert, maar dat een oplossing ook vaak heel dichtbij kan zijn. Als je maar goed luistert.

Uiteindelijk laat een ruimtewezen Sijmens droom uitkomen.

Het huis van Sijmen wordt uitgegeven door Elikser Uitgeverij in Leeuwarden.