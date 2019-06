Dance Explosion Amour-Amor

Sneek- De talentvolle dansers van Dance Explosion weten ieder jaar weer te ontroeren en verrassen. Onder leiding van Raymond Guzman en verschillende gastchoreografen nemen de dansers je mee in hun betoverende danswereld.

In AMOUR AMOR staat de liefde voor dans centraal. Dansen vanuit je hart is voor artistiek leider Raymond Guzman heel belangrijk. Daarom creëert hij deze voorstelling samen met zijn dansers. Naast choreografieën van de artistiek leider zijn er stukken van ondere andere Tamina van Deynen, Jacqueline Veldhuis en Ella Guzeman te zien. De choreo’s zijn geïnspireed op emoties, verhalen en gedachten van de dansers. Dit vertaalt zich naar de kern van Dance Explosion: passie voor dans! Kunstencentrum Atrium beschikt over de unieke semi-professionele dansgroep: Dance Explosion.

Extra bijzonder is dit jaar de bijdrage van BIGBAND CUE onder leiding van Willem Aukema. Dans op deze swingende live muziek geeft de voorstelling een extra dimensie.

Dans // za 22 juni & zo 23 juni // 19.30 uur & 14:30 uur // € 16.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto Daniël Schonewille