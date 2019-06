Tien jaar feest met de Útlopers

Sneek-De Útlopers uit Sneek bestaan deze zomer tien jaar. Dit wordt gevierd met een jubileumeditie van het Útlopersfeest, dat dit jaar gehouden wordt op zaterdag 29 juni in De Stolp in Sneek. Naast de jubilerende Útlopers zal ook de band Alice Springs zijn opwachting maken tijdens het feest.

De Útlopers werden op 23 augustus 2009 opgericht door een groep muzikanten dat destijds lid was van Advendo. Een dweilorkest beginnen was een langgekoesterde wens dat eindelijk werkelijkheid werd. De band had als visie een groot repertoire in te studeren en goede kwaliteit te leveren. Het lukte, binnen een korte tijd groeiden de Útlopers uit tot graag geziene feestmaker tijdens een ontelbaar aantal evenementen; van de schaatswedstrijden in Thialf, de eigen Sneekweek tot internationale muziekfestivals in Duitsland en Italië. Inmiddels traden de Útlopers ruim 500 keer op in zeven verschillende landen.

Nederlands kampioen

De Útlopers hebben in hun tienjarig bestaan diverse keren meegedaan aan wedstrijden, zogenaamde dweildagen. De Snekers mogen zich drievoudig Nederlands kampioen noemen door overwinningen tijdens de Bemmelse Dweildag in Bemmel. In totaal behaalden de Útlopers in totaal 21 podiumplekken tijdens de dweildagen, waarvan zestien eerste plaatsen. Het meest trots zijn ze uiteraard op de overwinningen tijdens de Sneeker Dweildag in 2012 (de eerste editie) en 2016.

Ambitieus

De Útlopers zijn niet alleen ambitieus op muzikaal gebied. Sinds 2013 rijden de muzikanten naar de optredens in een eigen -in Útlopers-stijl gewrapte- bus. In 2016 kochten de jongens een eigen pand aan, dat eigenhandig werd verbouwd tot repetitieruimte en stalling voor de bus. Andere mijlpalen zijn het jaarlijks organiseren van het Útlopersfeest en het uitgeven van clubblad De Útvolger.

Op zaterdag 29 juni wordt tien jaar Útlopers groots gevierd en wordt er geproost op alle muzikale jaren die nog komen gaan! Tickets voor het Útlopersfeest zijn voor €10,- te verkrijgen via www.utlopers.nl/feest. Aan de kassa zijn tickets verkrijgbaar à €12,50. Wees er snel bij, vol = vol!

Foto Jan Douwe Gorter