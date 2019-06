Fryslân in al zijn zijn verscheidenheid

Sneek- Van zaterdag 22 juni tot en met zaterdag 7 september is in galerie BAS10 aan de Suupmarkt te Sneek een gevarieerde expositie te zien. Een aantal kunstenaars met elk weer een andere techniek heeft zich gebogen over het thema Fryslân. Daniëlle Boorsma laat een aantal pentekeningen zien. Thom Coehoorn (foto) benadert het thema door middel van foto’s. Van Pytsje Couperus zijn naadvilten te zien. Famke Hajonides komt met acryl op doek, Aukje de Haan met olieverfschilderijen op zeildoek. Van Klasiena Soepboer ten slotte zijn keramische werken te bewonderen.

De opening vindt plaats op zaterdag 22 juni om 16.00 uur.