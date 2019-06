Aanmelden voor FrUIT Festival kan tot en met 23 juni

Sneek- Wie zijn culturele aanbod wil presenteren of wil optreden tijdens het FrUIT Festival 2019 kan zich nog tot en met zondag 23 juni opgeven. Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 september van 11.00 tot 17.00 uur in de binnenstad van Sneek. Het Fruit Festival is de opvolger van de frUITmarkt dat vier succesvolle edities kende. De opening van het nieuwe culturele seizoen in Súdwest-Fryslân bestaat dit jaar uit een grote markt, diverse podia en straattheater.

Cultuurmarkt

Musea, galeries, filmhuizen, boekwinkels, aanbieders van lessen en cursussen, beeldend kunstenaars, muziekgezelschappen, dansgroepen; net als op de frUITmarkt kunnen ook op het FrUIT Festival allerlei bedrijven uit de cultuursector en artiesten uit Súdwest-Fryslân zichzelf presenteren. Culturele aanbieders zijn op 14 september met een kraam vertegenwoordigd op de markt en muziekgroepen uit de regio spelen op een van de podia. Verder zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden. Ook de populaire Appelkaart keert terug. Kinderen kunnen hiermee creatieve en uitdagende opdrachten en miniworkshops uitvoeren op het FrUIT Festival.

Straattheater

Een groot verschil met de frUITmarkt, die sinds 2014 werd georganiseerd, betreft de toevoeging van internationaal straatfestival met diverse optredens vol muziek, dans en theater. Daarnaast beslaat het terrein van het FrUIT Festival een groter oppervlak dan voorheen; waar de afgelopen jaren alles zich concentreerde rond de Westersingel, Julianastraat en de Kerkgracht vinden er dit jaar op meer plekken in de binnenstad optredens plaats. Ook komen er ruimere openingstijden: dit jaar vindt er ‘s avonds een afsluiting plaats met een gratis eindfeest in Poppodium Bolwerk.

Het FrUIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân.

Aanmelden

Wie door middel van een marktkraam of optreden mee wil doen aan het FrUIT Festival kan zich tot en met zondag 23 juni aanmelden via het inschrijfformulier op cultuurkwartier.nl/fruitmarkt.