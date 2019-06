On the Move succesvol tijdens IJsseljeugdfestival

Zwolle- Afgelopen zaterdag 8 juni heeft Jeugdorkest On The Move meegedaan aan het IJsseljeugdfestival in Zwolle en met succes!In totaal deden er 10 jeugdorkesten aan dit festival mee. Door een jury werd de muzikale en creatieve invulling op het thema Dieren beoordeeld.

Tevens werd er een prijs beschikbaar gesteld door jurylid Ivo Kouwenhoven, voor de beste solo van de dag. En deze hele mooie prijs ging naar de 2 solisten van

On The Move voor het stuk Introduction and Modern Beat: Renée Koopmans en Teun Oosting! Deze 2 solisten op Alt saxofoon en Trompet mogen bij de uitgeverij van Ivo Kouwenhoven, Himalaya Music, een solo muziekstuk gaan uitzoeken.

De mooiste “prijs” was nog wel de lovende woorden van jurylid Kouwenhoven over On The Move. “On The Move is een jeugdorkest zoals een jeugdorkest hoort te zijn onder de inspirerende leiding van dirigent Tseard Verbeek; vol enthousiasme, energie en kinderen laten schitteren!”