Midsimmerbarren Idzega

Idzega-Op vrijdag 21 juni a.s. organiseert de Gerben Rypma St. voor de twintigste keer een poëzie festival met een drietal dichters/schrijvers bij en rondom de klokkenstoel van Idzega.

Uit Vlaanderen (Antwerpen) komt Maarten Inghels, hij is dichter en schrijver. Inghels debuteerde in 2008 met Tumult daarna volgden Het abattoir van het afscheid (2009) en Waakzaam (2011)

Zijn debuutroman De handel in emotionele goederen verscheen in 2012. Maarten Inghels is ook coördinator van de Eenzame Uitvaart te Antwerpen.

Tjitske Jansen uit Amersfoort publiceerde drie bundels waarin ze poëzie, proza en theater combineert. Van haar eerste bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen zijn meer dan 20 duizend exemplaren van verkocht ! Tjitske geeft ook eerste hulp bij het lezen en schrijven van gedichten.

Willem Schoorstra uit Dokkum debuteerde in 2001 met de poëziebundel Ynwijing daarna heeft hij veel meer proza geschreven: Swarte ingels (2004) De ôfrekken (2007) Rêdbâd Kronyk fan in kening (2011) Pier.De profesij fan bline Simen (2015) De nacht fan Mare (2017) en Rosmos in 2019. Ook is Willem colomnist bij Omrop Fryslân en heeft hij een programma gemaakt met Jack Bottleneck.

De muziek op deze avond is in handen van duo Panville! Zij spelen een aanstekeleijke mix van glezmer,gipsy swing,balkan repertoire en Franse musette op viool en accordeon.

De avond in Idzega begint om 20.30 en de entree bedraagt tien euro.