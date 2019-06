Oppenhuizen- De toren van de Johanneskerk staat momenteel in de steigers voor het noodzakelijke onderhouds- en schilderwerk. Het onderhoud/timmerwerk wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Van der Meer. Het schilderwerk aan de omloop van de torenspits is uitbesteed aan Sjoerdsma Schildersbedrijf uit Sneek. De werkzaamheden aan de karakteristieke kerktoren zullen enkele weken in beslag nemen.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/