Boek 21 loopt knap

Sneek- Twee weken na de presentatie van het boek 21 man en de indrukwekkende herdenking van de 75 jaar geleden gespeelde ‘Razziawedstrijd’ op het Sportpark Leeuwarderweg, kan gesteld worden dat het met de verkoop van het boek de goede kant opgaat.

“Inmiddels ongeveer 1500 exemplaren verkocht’’, aldus schrijver Peter van der Meeren, die het 480 pagina’s tellende boek zonder winstoogmerk heeft gemaakt. ,,Een hartstikke mooi aantal en nou maar hopen dat ook de laatste paar honderd worden verkocht. Als de gehele eerste druk van 2000 stuks onder de mensen is, kan ik zeggen dat ik uit de rode cijfers ben en we stiekem kunnen gaan denken aan de herdenkingsplaquette. Dat zou mooi zijn, maar het gaat me er vooral om dat dit unieke stuk geschiedenis van de stad Sneek door zoveel mogelijk mensen gelezen wordt. Laat ik het zo zeggen: als de mensen volgende week nog een bijzonder vaderdaggeschenk zoeken, zouden ze aan het boek 21 man kunnen denken.’’

Peter wordt deze weken veelvuldig gevraagd voor lezingen. “Woensdag was ik in het Fries Scheepvaart Museum en een dag later op het Bogerman College. Iedereen is geïnteresseerd, dat is mooi. Ik ben inmiddels ook benaderd voor lezingen in Monument Kamp Amersfoort en diverse plaatsen in Friesland. Ook al een ‘boeking’ voor volgend jaar april, als we 75 jaar bevrijding vieren. Ik had nooit gedacht zoveel ‘los’ te maken. Wie weet lukt het mede door deze belangstelling om de eerste druk in z’n geheel te verkopen; dat zou werkelijk geweldig zijn.’’

