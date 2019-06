On the Move naar IJsselJeugdFestival

Sneek- Zaterdag is het zover: Jeugdorkest On The Move (onderdeel van het Stedelijk Muziekkorps Sneek) doet mee aan het IJsselJeugdFestival! Aan dit festival doen in totaal 10 jeugdorkesten uit Nederland mee. Iedereen wordt door een jury beoordeeld op natuurlijk de muzikale invulling, maar ook op de creatieve invulling van het aan het festival gehangen thema: Dieren.

Afgelopen tijd heeft On The Move zich zo goed mogelijk voorbereid en gaat voor een goed resultaat, maar het plezier staat voorop. Vrijdagavond nog even de puntjes op de i en dan op naar Zwolle!