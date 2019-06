Feestelijke opening Reidmarroute

Westhem-Het is zover: de Reidmarroute is klaar! Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân sloegen de handen ineen om de oude kanoroute bij Westhem bevaarbaar te maken voor sloepjes. Daarmee ging een grote wens van de inwoners van de dorpen Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum in vervulling. Op vrijdag 7 juni openen wethouder Maarten Offinga en gedeputeerde Johannes Kramer de vaarroute feestelijk. Inwoners van Westhem zijn uitgenodigd om de route te komen beleven in een sloep, kano of op een SUP-board.

Over de Reidmarroute

De Reidmarroute is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over de Blauhústerpuollen naar Oudega. De Reidmarroute is de derde electric-only route van Fryslân. Dit betekent dat de route is bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen. Om de sloepenroute klaar voor gebruik te maken, verwijderden de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een aantal dammen. Daarnaast werd een aantal bruggen vervangen of verhoogd en is de vaart gebaggerd.