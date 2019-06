Avontuurlijke gezinnen gezocht

Sneek-De vrijwilligers van non-profit uitwisselingsorganisatie AFS zijn op zoek naar avontuurlijke mensen in Friesland met een groot hart. Zin in een avontuur? Wil jij weten hoe de wereld eruit ziet? Dat kan nu aan je eigen keukentafel. Vanuit alle windstreken van de wereld komen er eind augustus jongeren tussen de 15 en 17 jaar naar Nederland. Zij komen om de Nederlands cultuur te leren kennen, maar vertellen ook graag wat over waar ze vandaan komen.

De jongeren komen voor een schooljaar naar Nederland en gaan naar een Nederlandse middelbare school. Ze leren de gewoontes van ons land kennen en tegelijkertijd maken ze het dagelijkse leven kleurrijker. Er zijn er ook een aantal die voor 3 maanden komen. We zoeken nog gezinnen voor o.a. creatieve Kayla uit de USA, paardrijdende Marta uit Letland, veelzijdige Alois uit Canada, Taekwon-do kampioen Balthazar uit Argentinie, rustige Maru uit Japan, stoere Cata uit Argentinie en sportieve Antonio uit Italie.

Jong, oud, single, gay met of zonder kinderen? Heb jij een groot hart en open blik, dan kom je in aanmerking om gastouder te worden. AFS Nederland bestaat in 2019 meer dan 70 jaar en heeft dus een rijke geschiedenis. AFS is een internationale vrijwilligersorganisatie met veel ervaring op het gebied van interculturele uitwisselingen. De vrijwilligers van AFS staan u graag met raad en daad bij: voor, tijdens en na het interculturele avontuur.

Kijk voor meer informatie op: http://www.afs.nl of neem contact op via: info@afs.nl of een telefoontje naar regio vrijwilliger Erika Schoonhoven op 06 524 50 089