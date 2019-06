Heamielproms met Zomerkoor o.l.v. Jan Brens

Bolsward-Het ZOMERKOOR houdt traditioneel zijn Heamielconcert in de Broerekerk o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens. Op vrijdag 28 juni om 19.30 uur zal met gasten een gevarieerd programma worden gebracht. Sopraan Monique Topeeters en de baritons Theo van de Logt en Mario van der Werf zijn de gastartiesten, die in onderlinge combinaties en soms met het koor zullen soleren.

Naast de evergreen Summertime zullen diverse nieuwe songs van het repertoire worden uitgevoerd. Het is de 9e keer dat het Zomerkoor een inloopconcert verzorgt in de eeuwenoude en bijzondere Broerekerk, die vanwege een brand in 1980 zijn oorspronkelijke functie verloor. Voorzien van een glazen dak en de aanwezige fraaie akoestiek leent dit gebouw zich uitstekend voor concerten.

De solisten zijn niet onbekenden bij dit evenement. Monique Topeeters kreeg haar opleiding in Limburg en woont nu in Workum. De baritons Theo en Mario, respectievelijk uit Workum en Sneek, zijn eveneens solist bij het Fries Mannen Ensemble. Allen hebben hun sporen verdiend bij concerten in het hele land. Het ZOMERKOOR bestaat uit ruim 40 zangliefhebbers, die naast hun eigen koor in de zomer graag willen doorgaan. Naast deze Heamielproms is er de Sneekweekproms en een uitvoering in het Bonifatiushuis in Sneek. Het slotconcert is in de kerk van SKUZUM (Idsegahuizum) bij Makkum. Songs uit verschillende musicals en films lenen zich uitstekend voor uitvoeringen bij een toegankelijk programma. De laatste jaren merkt men, dat de kerk op deze avond helemaal vol loopt.

De oorspronkelijke naam ‘inloopconcert’ is eigenlijk verdrongen door de realiteit. Bijna elke bezoeker bleef staan of zitten. Vorig jaar waren er meer dan 400 aanwezigen. Voortaan zal er een nieuwe aanhef komen met de titel HEAMIELPROMS. Er zijn diverse zitplaatsen gecreëerd, maar voor de zekerheid zou men een tuinstoel of klapstoel mee kunnen nemen!

De toegang is gratis. Wel is er een collecte i.v.m. de onkosten van deze Proms.