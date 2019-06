Fiif nominearren Gysbert Japicxpriis 2019

Boalsert- Fiif Fryske skriuwers binne nominearre foar de Gysbert Japicxpriis. De meast wichtige literêre priis fan Fryslân. Fan ’t jier wurdt de priis útrikt foar de kategory proaza. De Gysbert Japicxpriis wurdt op 16 novimber 2019 yn Boalsert útrikt.

De nominearren binne (yn alfabetyske folchoarder):

Skriuwer: Hein Jaap Hilarides (foto)

Titel: De trekker fan Troje

Utjouwer: Bornmeer

Skriuwster: Aggie van der Meer

Titel: De Achttjin

Utjouwer: Afûk

Skriuwster: Elske Schotanus

Titel: Wurk

Utjouwer: Afûk

Skriuwer: Nyk de Vries

Titel: Renger

Utjouwer: Afûk

Skriuwer: Ale S. van Zandbergen

Titel: Famke famke

Utjouwer: Het Nieuwe Kanaal

Sjuery

De nominearren binne selektearre troch in ûnôfhinklike sjuery. Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra beoardielen 70 Fryske proazaboeken út de perioade 2015 – 2018.

De Gysbert Japicxpriis is de meast wichtige priis fan de Fryske literatuer. De winner fan de Gysbert Japicxpriis ûntfangt in bedrach fan € 10.000,- en in oarkonde. De namme ferwiist nei de Fryske dichter Gysbert Japicx, berne yn Boalsert. De priis waard yn 1947 ynsteld troch it provinsjaal bestjoer. Dichter Obe Postma wie yn dat jier de earste winner fan de Gysbert Japicxpriis.

Boarne: Provinsje Fryslân

Foto: Henk van der Veer