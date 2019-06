Donderdagavond opening Swingterras 2019

Sneek- Elke donderdag in de maanden juni, juli en augustus is er Swingterras in de Marktstraat van Sneek. Het muzikale feestje wordt mede mogelijk gemaakt door : Restaurant Onder der linden , Proeflokaal , Markt 23 & De Irish pub de Poort van Cleef

Donderdagavond spelen Triple A hun onvervalste pop, blues en rock vanaf 20.00 uur op het gezellige Swingterras te Sneek. Twee grijze en een kale kop spelen op eigenzinnige wijze een mix van pop, rock en blues. Met een vette groove van de rhythm sectie, zeer intensieve guitarlicks en bijzondere zang worden enkele eigen nummers en covers van bekende bands met een eigen interpretatie en met veel passie ten gehore gebracht. Lammert Postma, Frans van Dijk en Jan Bons vormen sinds 4 jaar de formatie Triple A.

Zij zijn door de wol geverfde muzikanten met een lange muzikale staat van dienst doordat ze alle drie in veel formaties en als gastmuzikant hebben gespeeld. De heren van Triple A willen hun passie voor muziek graag delen met een breed publiek. Tot ziens op donderdagavond 6 juni op het Swingterras in de Marktstraat te Sneek.