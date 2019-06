Jarige schoorsteen Woudagemaal middelpunt

Lemmer – Het is in augustus van dit jaar precies een eeuw geleden dat de schoorsteen van het stoomgemaal voor Lemmer werd opgeleverd. De schoorsteen gebouwd voor de afvoer van rook van een actief stoomgemaal werd in de loop der jaren veel meer dan dat! De schoorsteen van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal is een landmark, onderdeel van de skyline van Lemmer en een baken voor de scheepvaart. Reden temeer om op woensdag 7 augustus aanstaande de schoorsteen centraal te stellen in een aantal activiteiten voor jong en oud. Er zijn op deze dag een knutselmiddag voor de jeugd; schilderen voor amateur kunstenaars en niet te vergeten een lezing door de heer Pierre Geelen, zoon van de bouwer van de schoorsteen.

Het programma

Deze dag staat helemaal in het teken van de schoorsteen. Amateur kunstenaars zijn deze dag van harte welkom om in 1 dag een schilderij te maken met de schoorsteen als middelpunt. Je kunt je hiervoor nu al opgeven via info@woudagemaal.nl

De kunstwerken zullen door een professionele jury worden beoordeeld en de mooiste stukken zullen worden tentoonstelt in 2020 bij het UNESCO Werelderfgoed in Lemmer.

Voor de kinderen is er deze dag een knutseltafel aanwezig om met afvalmateriaal een ‘nieuwe’ schoorsteen te maken. Tevens dagen wij kinderen tot en met 12 jaar uit om een bouwplaat van de schoorsteen bij het, naast het gemaal gelegen, bezoekerscentrum op te halen en die voor 7 augustus weer gekleurd en versierd in te leveren. Uiteraard levert dit een leuke prijs op. Als afsluiting van deze dag zal Pierre Geelen, zoon van de bouwer, een lezing houden over de bouw van de jarige schoorsteen. U bent op deze dag van harte welkom om te kijken, maar zeker om mee te doen aan deze activiteiten. Deze dag vindt ook het SKS skûtsjesilen plaats in de baai van Lemmer.

Programma 7 augustus:

10.00 – 15.30 uur: schilderwedstrijd voor max. 20 amateur kunstenaars

14.00 – 16.00 uur: knutselen met afvalmateriaal

16.30 uur: prijsuitreiking schilderwedstrijd en wedstrijd om de mooiste bouwplaat

17.00 uur: welkomstwoord door Hilda Boesjes – Beljon

17.15 uur: toespraak voorzitter Dhr. Barnard

17.30 uur: start lezing door Dhr. Geelen

18.30 uur: afsluiten met een hapje en drankje voor alle aanwezigen in de panoramazaal van het bezoekerscentrum.

Voor meer informatie en aanmelden voor de lezing en schilderwedstrijd, kijk op onze website: https://www.woudagemaal.nl/nieuws

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk)

Foto: Jurjen Rozeboom/Waterland van Friesland