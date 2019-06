Illustere figuren in Lewinski

Sneek- Het cultureel seizoen in Lewinski zit er weer op en het festivalseizoen staat weer voor de deur! Om alvast in de sfeer van de theaterfestivals te geraken, komen de Illustere Figuren ook dit jaar weer naar Sneek, ditmaal met ‘De intergalactische hoorspelen’. Op 7 juni aanstaande, kaartjes via de website van Lewinski!

Illustere Figuren speelt live een absurd intergalactisch hoorspel.

Met alledaagse en ongebruikelijke gebruiksvoorwerpen creëren de mannen een universum waarin ze altijd blijven streven.

Neem bijvoorbeeld de klassieker uit seizoen 7: aflevering 4 ‘Zalig zijn de Versjlomperde’. De intergalactische hoorspelen werden in 2018 voor het eerst gelanceerd en bleken een groot succes. Zowel om te doen als om te beluisteren een genot. Ze zitten vol humor, verassingen en korte sterke verhalen.

Dit jaar breiden de dappere bemanningsleden van het sterrenschip de hoorspelsessies uit naar een avondvullend programma.

Elke aflevering geeft een absurde intergalactische draai aan een maatschappelijk thema zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie, babyboom, geldcreatie en keuzestress.

Als publiek geniet je met je koptelefoon van een prachtig hoorspel dat je live kunt volgen of met je ogen dicht kunt beluisteren.