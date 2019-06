Dweilorkest De Heegemer Dekdweilers bestaat dit jaar 20 jaar!  

Heeg- In 2019 viert dweilorkest De Heegemer Dekdweilers het 20-jarig bestaan. Om deze mijlpaal te vieren zullen De Heegemer Dekdweilers op 22 juni 2019 een jubileumconcert organiseren bij it Heechhûs in Heeg. Bijzonder aan dit jubileumconcert is dat ze dit samen met fanfare Crescendo uit Heeg doen, die dit jaar hun 100-jarig bestaan vieren. Tijdens dit spetterende openlucht concert zullen De Heegemer Dekdweilers een mix van hun repertoire van de afgelopen 20 jaar ten gehore brengen, en zullen ze ook samen met Crescendo hun muzikale tonen laten klinken. De avond wordt feestelijk afgesloten met een optreden van coverband TimeMaud uit Sneek. Een uniek muzikaal evenement in Heeg!

De Heegemer Dekdweilers is het dweilorkest waarbij sfeer, gezelligheid en echte dweilmuziek altijd bovenaan staan. De Dekdweilers zijn een enthousiaste groep jonge muzikanten die vol enthousiasme van elk optreden een groot feest maken. Middels de veelbesproken ‘vicieuze cirkel’ zorgen zij samen met hun publiek dat ze helemaal uit hun dak gaan op de vrolijke, meeslepende en knallende feestmuziek!

De Heegemer Dekdweilers zijn bij de oprichting in 1999 begonnen met 6 enthousiaste muzikanten. Al snel zijn de Dekdweilers uitgegroeid tot een volwaardig dweilorkest, met op dit moment 19 vaste leden en een aantal hulpleden. Ze treden gemiddeld zo’n 25 keer per jaar op in binnen en buitenland. Zo wordt er jaarlijks opgetreden in het Abe Lenstra Stadion bij wedstrijden van SC Heerenveen, tijdens de Sneekweek, bij de Step- en Fietselfstedentocht en tijdens tal van bruiloften, studentenfeesten en evenementen in het hele land. In het buitenland zijn ze een graag geziene gast bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, en hebben ze 10 jaar lang hun eigen Dekdweilfestival georganiseerd.

Het jubileumconcert is niet het enige wat de Dekdweilers organiseert om hun 20-jarig bestaan te vieren. Zo zijn ze tijdens het Koningsdagweekend al gezellig een paar nachten weggeweest met z’n allen en is er aanstaande 22 juni overdag een reünie en activiteit met alle oud-leden.

Dus komt allen kijken, luisteren en genieten van 20 jaar Dekdweilers op 22 juni om 20.00 uur bij It Heechhûs in Heeg!

Foto: Ramiro Gras