Dansers Kunstencentrum Atrium schitteren in Theater Sneek

Sneek- Op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni treedt een groot aantal dansleerlingen van Kunstencentrum Atrium op bij de Atrium Dansdagen in Theater Sneek. Tijdens de afwisselende show komen alle dansstijlen waarin bij het kunstencentrum wordt lesgegeven aan bod, zoals hiphop, modern, klassiek ballet en jazz. Het verbindende thema van de Atrium Dansdagen is deze keer ‘Circus’. Dagelijks zijn er voorstellingen om 14.30 en 19.30 uur.

De Atrium Dansdagen vinden eens in de twee jaar plaats in Theater Sneek. De dansafdeling van Kunstencentrum Atrium telt momenteel bijna 500 leerlingen. Velen van hen – kinderen, jongeren en volwassenen – doen mee aan de voorstelling.

Van de 4-jarige ballerina’s uit de lessen Algemene Dansante Vorming (ADV) van meester Niels van der Wal en de klassieke spitzendansers van Jacqueline Veldhuis tot de moderne dansers die les krijgen van Afke Brenninkmeijer, de jazzgroepen onder leiding van Raymond Guzman en de hiphop-crew van Jarno Spijker. Ook diverse talentklassen, Dance Explosion en Young Dance Explosion zijn van de partij.

Het programma van de Atrium Dansdagen verschilt per dag met telkens andere dansgroepen op het podium. Op theatersneek.nl/dansdagen is het volledige programma voor beide dagen te vinden. Via de website van Theater Sneek zijn tevens kaarten à € 10,- te bestellen. De voorstelling is een productie van Cultuur Kwartier Sneek.

Foto’s Jeroen van der Kallen