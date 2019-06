IJlst- Het historisch en schilderachtig centrum van IJlst was gister weer een unieke locatie voor de Overtuinfair. Sinds 2010 wordt op de 1e zaterdag in juni de fait georganiseerd. In de verschillende overtuinen stonden zo’n 50 kramen met een uiteenlopend assortiment: Van curiosa, brocante, antiek en heiligenbeelden tot bloemen, planten en kleding.

Uiteraard ook lekkernijen, woonaccessoires, tuinmeubelen en er was aandacht voor handvaardigheid en ambachten.

Foto’s Piety Bijkerk