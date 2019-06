De Koperen Kees winnaar Lekker Sneek 2019

Sneek -De Koperen Kees is dit jaar de winnaar van Lekker Sneek 2019. Op de tweede plek stond Jouke Kookt en gedeelde derde plaats was voor de Walrus en

Vitamine Bo. De jury heeft op basis van uitstraling, creativiteit en smaak (laatste telt dubbel) bepaald welke horecagelegenheid de beste gerechten heeft bereid deze dag.

Met als voorgerecht Asperge-kokossoep met limoenbadolie en koriander, als hoofdgerecht iberico ribfinger met watermeloen, spitskool, lavas en krokante uit en als dessert aardbei-vlierbloesem sorbetijs, witte chocolademousse, gemarineerde aardbei en limoengel, was de jury unaniem eens over hun beslissing.

Met het kwik zo rond de 30 graden, was het al met al een goede zomereditie. Toch was het minder druk dan normaal. Zelfs het kraampje van IJssalon MIN12 merkte dit, terwijl je op zo’n warme dag als dit wel aan een ijsje zou willen denken. Gelukkig mocht de warmte de pret niet drukken en was het een zeer geslaagde dag!