Culinair genieten op Lekker Sneek

Sneek – Dit weekend is het alweer zo ver! En als we de weergoden moeten geloven, belooft het een zonnige zomereditie te worden. Bezoekers van de Lekker Sneek zomereditie kunnen weer culinair genieten op de eerst volgende koopzondag, 2 juni. De Marktstraat en de Wijde Noorderhorne worden omgetoverd tot kleine pop-up restaurants. Een twintigtal lokale horeca-ondernemers nodigen u van harte uit om heerlijke gerechtjes te komen proeven tussen 12.00 en 18.00 uur. Een uitstekende gelegenheid om een middagje shoppen te combineren met het beste op culinair gebied in Sneek. En de kids kunnen zich uitleven op het springkussen. Ook is er weer straattheater en muziek! Op deze koopzondag zijn de winkels geopend van 12.00 t/m 17.00 uur.