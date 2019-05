Uitreiking 10e Oostergoopenning voor Statenjacht Friso

Sneek- Op 25 mei jl. heeft het bestuur van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo in Grou de 10e

Oostergoopenning uitgereikt aan de provincie Fryslân als eigenaar van de boeier Friso. De

dag van de uitreiking stond in het teken van de festiviteiten rondom het lustrum van deze

boeier. Dit jaar is de boeier 125 jaar oud en deze week is zij 65 jaar geleden als Statenjacht

aan de provincie overgedragen. Commissaris van de Koning de heer A.A.M. Brok, vergezeld

van de schipper van het Statenjacht de heer G. Pietersma, kreeg de penning tijdens de besloten

Jaarvergadering van de vereniging van de scheidend voorzitter de heer Th. A. Velsink

overhandigd.

Sinds 2005 reikt de KZV Oostergoo periodiek de Oostergoopenning uit aan een natuurlijke of rechtspersoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van het behoud van Friese historische jachten en/of op het terrein van de watersport in het algemeen. Eerder werd de penning onder meer uitgereikt aan de Stichting Friese Tjottervloot, De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, ronde jachtbouwer Pier Piersma en de oud-voorzitter van – onder meer – het Koninklijk Watersportverbond Hugo Snoekc.

De provincie heeft de penning ontvangen als eigenaar van de boeier die in 1953 door een door de KZV Oostergoo en de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel afdeling Leeuwarden ingestelde ‘boeiercommissie’ was aangekocht. De boeier nam dat jaar deel aan een reünie van ronde jachten in Grou en dreigde door de toenmalige eigenaar te worden verkocht aan het buitenland. Deze boeier was in 1894 gebouwd in opdracht van de toenmalige Commissaris der Koningin de heer mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten. De boeiercommissie heeft bij de overdracht als voorwaarden gesteld dat de boeier in goede – en zoveel mogelijk originele – staat verkeert en voornamelijk wordt gebruikt voor lobbywerkzaamheden in het belang van de provincie. De provincie leeft deze voorwaarden uitstekend na. De Friso behoort tot het varend erfgoed en is van grote betekenis voor de provincie. Door de aanwezigheid van de Friso bij tal van activiteiten in en buiten de provincie draagt het schip mede zorg voor het in de belangstelling blijven staan van klassieke houten ronde jachten.