Woudsend- Sinds 20 mei jl. is een nieuw VVV informatiepunt voor toeristen in Woudsend van start gegaan. Door een samenwerking van Woudsend Promotie, VVV Waterland van Friesland en Petra de Jong is de winkel “De Smaak van Water” aan de Waechswâl 5 uitgebreid met toeristische informatie.

Er is informatiemateriaal te vinden over voorzieningen, die voor onze gasten en bezoekers van belang zijn. De samenwerkingspartners zijn blij dat nog dit seizoen een nieuw informatiepunt voor toeristen kan worden opgebouwd, nu Tourist Info Woudsend is gestopt.