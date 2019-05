Karin Slaughter komt signeren bij Boekhandel van der Velde in Sneek

Sneek- Op vrijdag 7 juni tussen 13.00 en 14.30 uur komt thrillerauteur Karin Slaughter naar Boekhandel van der Velde in Sneek om haar nieuwe boek Laatste Weduwe te signeren. Het nieuwe deel in de spannende Will Trent-serie verschijnt 4 juni. De Queen of Crime is in Laatste Weduwe weer op haar best: actuele thematiek, goed uitgewerkte karakters en psychologische diepgang. En natuurlijk vooral: ontzettend spannend.

Karin Slaughter is één van de populairste en gewaardeerde thrillerschrijvers. Haar boeken zijn in 120 landen uitgebracht en wereldwijd zijn er meer dan 35 miljoen exemplaren verkocht.

Wie: Karin Slaughter

Waar: Boekhandel van der Velde Sneek, Kruizebroederstraat 36

Wanneer: Vrijdag 7 juni tussen 13.00 – 14.30 uur.

Toegang: gratis