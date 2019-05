Heechspanning opnieuw sfeervol straatfestival in Heeg

Heeg- Ogen en oren kwamen we vanmiddag tekort tijdens het 27ste straatfestival Heechspanning in Heeg. Van een Heks op stelten tot The Fire Ninja. Van de Drakenrijders uit Medusa’s world tot de Hot & Toasty dames allemaal kwamen ze voorbij in een bonte creatieve stoet die door het watersportdorp trok. En het publiek, iets minder dan in de afgelopen jaren, genoot met volle teugen.

De weersomstandigheden waren boven verwachting goed en de plaatselijke horeca had dan ook zeker niet te klagen.

Ook genoeg activiteiten voor de jeugd en wie het wilde kon zelfs de salsa dansen onder leiding van Salsero Mboka. De Heks op stelten gaf het publiek het gevoel dat ze met haar priemende ogen de mensen hypnotiseerde en gevangen hield. Prachtig. Trouwens de Koning van het bos keek het volk argwanend aan tijdens de rondtocht door het dorp, terwijl zijn vriend de aap het al snel naar de zin had.

De absolute publiekstrekkers waren toch wel de Drakenrijders uit Medusa’s world: Twee draken op stelten, bereden door drakenrijdsters, hoe vaak zie je zoiets nu behalve in je dromen? Chris Blaze, beter bekend als The Fire Ninja gaf een positieve bijklank aan het gezegde ‘wie met vuur speelt’!

Muzikaal viel er ook volop te genieten tijdens het populaire straatfestival, waarbij de dames van Hot & Toasty weleens waar een tikkeltje chaotisch overkwamen maar hun optreden was voor velen feest der herkenning. Top!! En de Putkapel uit Sneek? Ouderwets op dreef!!

Kort samengevat, Heechspanning is en blijf een gezellig straatfestival en is in deze omvang gewoon enorm sfeervol. Hulde voor alle vrijwilligers die het keer op keer toch maar weer lukt om een dergelijk festival te organiseren.

Tekst & Foto’s Henk van der Veer