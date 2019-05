Sunset Cruise van start

Sneek- Van Galamadammen vertrok gisteravond de eerste Sunset Cruise. Deze uniek boottocht laat gasten genieten van de zonsondergang op de Friese meren. In juni tot en met september vaart de Sunset Cruise op elke woensdag, vrijdag en zaterdag. In drie uur tijd laat de kapitein het mooie van Friesland op het water zien met een hapje en een drankje.

Precies om 19.30 uur vertrekt het schip naar het langste aaneengesloten meer in Friesland. Terwijl de gasten achterover leunen, zich ontspannen en de prachtige omgeving bewonderen vertelt de kapitein alles over het schitterende gebied. Zodra het meer is overgestoken, vaart het schip naar het pittoreske, historische watersportdorp Woudsend. De volgende bezienswaardigheden zijn het natuurreservaat Gouden Boaiem (“de Gouden Gronden”) en Heeg. Na het bezoek aan Heeg vaart het schip terug naar het meer om enkele eilandjes te zien en de zon boven het meer te zien ondergaan. Na zonsondergang is het tijd om terug te gaan naar de haven van Galamadammen. De gasten zijn allemaal een unieke Friese ervaring rijker. De Sunset Cruise vaart in juni tot en met september drie dagen per week. Boekingen zijn alleen via de site van amsterdamlakedistricttours.com mogelijk. Daar is ook te zien of er nog plaats is. Met de Sunset Cruise is Friesland een nieuwe unieke toeristische attractie rijker.

Foto: Johan Brouwer