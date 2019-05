Nieuwe single Johnny Kay

Sneek- Johnny Kay blijft ons verrassen. Zijn eerste single was het zomerse Hasta la vista waarvan de tekst volledig bestond uit afscheid-zinnetjes die je zegt tegen je vakantie liefde. De opvolger was Achteraf, een heerlijk Nederlandstalig up tempo nummer en nu komt hij uit met Ik kan niet leven zonder jou.

Een romantische, ietwat melancholieke ballade over een min of meer verloren liefde. Johnny Kay laat met dit liedje horen dat hij een veelzijdig talent is. Met veel gevoel brengt hij de poëtische woorden voor het voetlicht en betovert hij de luisteraar met zijn prachtige stem. Het lied is opgenomen en geproduceerd door Dylan van der Feen in the Office studio te Witmarsum. De gevoelige tekst is geschreven door Jannie Kamminga.

Johnny Kay is zeker in het noorden van het land een veel gevraagd artiest die regelmatig optreedt. Zijn optredens worden gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, die ook al blijkt uit de diverse stijlen van liedjes die hij tot nu toe opnam.

Bekijk hier de clip: https://www.youtube.com/watch?v=jRWwbFAiHco