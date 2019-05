Sneek- De Johanna Jacoba vaart donderdag 30 mei en 10 juni met extra vaarten . Vertrek 12:15 vanaf IJlst. Daarna opstap nabij de Waterpoort Sneek om 12:45 uur en daarna RCN de Potten opstap om 14:00 uur. Deze tocht begint over de Geeuw en dan een grachtenvaart om het zuidelijke deel van het stadscentrum van Sneek, een mooie gelegenheid om Sneek vanaf het water te bekijken.

Daarna via de Houkesloot naar RCN de Potten., vervolgens via het Prinses Margrietkanaal, Sneekermeer, Sluits Terherne, Terhernster- Terkaplesterpoelen, Zoutepoel en de Goengarijpster poelen weer terug naar het Sneekermeer. En uiteindelijk weer via RCN de Potter, Sneek terug naar IJlst.

Kosten: volwassenen € 11,00 per persson

Kinderen t/m 12 jaar € 6,00 t/m 4 jaar gratis